O diretor executivo da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia Transporte e Comunicações da Bahia (Agerba), Eduardo Pessoa, falou de alguns detalhes da embarcação que naufragou na manhã desta quinta-feira, 24, em Mar Grande.

Segundo Eduardo, a documentação e o cadastro da lancha estavam válidos e alguns passageiros chegaram a não embarcar. "Um comandante que estava a bordo auxiliando o comando informou que muitos passageiros ficaram em Mar Grande", disse.

De acordo com Pessoa, as causas do acidente serão confirmadas pela Marinha do Brasil, que "irá abrir um inquérito policial militar para apurar o caso". Ele destacou que o governador Rui Costa já disponibilizou as secretarias de Segurança e Saúde para prestar os atendimentos às vítimas do acidente.

Inicialmente tinham sido confirmados três mortos, mas o número oficial subiu para 22. Pessoa alertou que o número de mortos ainda não é exato. "Esse ponto deverá ser passado pela Polícia Civil e pela Marinha, mas na hora que tivermos não vamos esconder nada", disse.

Eduardo Pessoa finalizou dizendo que "agora é momento de solidarizar com as famílias e procurar resolver e minimizar o máximo possível o acidente".

Diretor da Agerba diz que embarcação que naufragou estava regular | Foto: Divulgação/ATarde

adblock ativo