Dique do Tororó se torna 'rosa' no Dia da Mulher

A atmosfera do Dique do Tororó foi tingida com tons de rosa, no domingo, 8, Dia Internacional da Mulher. Em celebração à data, o governador Rui Costa lançou a Ronda Maria da Penha, que desde o domingo passa a fazer visitas diárias a mulheres vítimas de violência doméstica.

A atividade começa, inicialmente, no Subúrbio ferroviário, região que concentra o maior número deste tipo de ocorrência, segundo o secretário de Segurança Pública da Bahia, Maurício Barbosa.

Vinte e dois policiais militares e duas viaturas atuarão na ronda e seguirão cronograma estipulado pelo Ministério Público e pela Delegacia da Mulher.

"Eles farão visitas regulares e vão conversar com familiares das vítimas para evitar que haja continuidade do crime. São medidas que já deram resultado em outros estados", afirmou.

Segundo a capitã Ana Paula Queiroz, comandante da ronda, 60% dos casos do Subúrbio registrados no 190 são de violência doméstica contra as mulheres. Para ela, o acompanhamento vai encorajá-las a denunciar.

O governador espera que a iniciativa reduza significativamente a ocorrência de crimes previstos na Lei Maria da Penha. Ele enfatizou que é preciso haver mais respeito e amor nos lares para que as crianças reproduzam esses gestos, quando adultas.

"Crianças que são espancadas e veem o pai agredir a mãe tendem a mostrar um nível de revolta e desajuste quando se tornam adultas. Por outro lado, as que crescem vendo demonstrações de amor em casa levarão esta experiência para a rua".

Serviços

Além do lançamento da ronda especial, 19 serviços gratuitos - promovidos pela Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) - foram oferecidos para o público feminino no Dique do Tororó. Dentre eles, tratamento de beleza, massagem, vacinação, aferição de peso e pressão arterial, avaliação nutricional e orientação sexual.

"Mulheres querem cuidado e homenagem. O 8 de março é o nosso dia, representa nossa luta por respeito", disse Olívia Santana, titular da SPM. Ela se reúne nesta segunda-feira, 9, com a presidente Dilma Rousseff para assistir à sanção da lei que torna o feminicídio crime hediondo.

