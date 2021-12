Diogo Medrado desmente afirmação contra Nelson Pelegrino

O Superintendente da Bahiatursa, Diogo Medrado, desmentiu nesta terça-feira, 14, a afirmação de que escreveu em seu perfil no Facebook que "hoje Pelegrino persegue, mas ele esquece oq fizemos por ele em 2012".

Medrado, por meio de nota, afirma que um perfil falso com seu nome foi o responsável pelas publicações. O superintendente fala ainda que as falsas afirmações "têm o único objetivo de intrigar e causar desentendimentos".

Diogo Medrado informou que já acionou os meios legais e policiais para que fossem tomadas todas as providências necessárias para se chegar ao autor ou autores do estelionato a fim de que "possamos tomar as providências judiciais cabíveis", concluiu.

