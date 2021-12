Diocese de Jequié ordena primeiro bispo

A Diocese de Jequié, 372 km de Salvador, realiza neste sábado, 17 a ordenação episcopal do monsenhor Antônio Tourinho Neto, 51 anos, atual vigário geral da diocese e pároco da paróquia Cristo Rei. Nomeado pelo papa Francisco em 2013, ele assume dia 22 de fevereiro o cargo de bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife.

A celebração, que começa às 16h na catedral de Santo Antônio, terá como principais consagrantes o bispo de Jequié, dom José Rui; o bispo emérito de Jequié, dom Cristiano Jacob Krapt e o arcebispo de Olinda e Recife, dom Antônio Fernando Saburido, além de outros bispos da Regional Nordeste 3 da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Familiares, religiosos e amigos estão preparando um evento de grandes proporções para homenagear o monsenhor, que será o primeiro padre de Jequié eleito e nomeado bispo. "Estamos felizes com esta escolha, pois ele é um digno representante da igreja católica, que tem ainda um longo caminho pela frente. Nossa igreja está em festa", disse a professora Roseane Rocha, que o conhece "desde a ordenação, há mais de 20 anos".

"Como prega o papa Francisco, ser bispo não é uma honraria para satisfazer a vaidade, mas uma indicação que fomos chamados para mais um trabalho como servo de Deus", afirmou o monsenhor Antônio Tourinho Neto, que vai deixar também o cargo professor de Direito Canônico na Faculdade Católica de Feira de Santana.

Ele, que atua em diversas frentes dentro da Igreja Católica no Nordeste brasileiro, enfatizou que na sua nova função tem por meta auxiliar o arcebispo de Olinda e Recife "na tarefa de disseminar o amor de Deus entre os homens na face da terra". Nascido em 09 de janeiro de 1964, em Jequié, ele foi ordenado padre em janeiro de 1990 e há 16 anos coordenada a paróquia de Cristo Rei, em Jequié.

É formado em Ciências Contábeis e Psicanálise pela Sociedade Psicanalista do Estado da Bahia (SPEB) e, na Universidade Católica de Salvador, obteve o grau acadêmico de Bacharel em Filosofia. No Seminário de São José no Rio de Janeiro, cursou Teologia. Possui pós-graduação em Direito Canônico pelo Pontifício Instituto Superior de Direito Canônico do Rio de Janeiro.

adblock ativo