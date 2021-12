Dilma vem a Salvador assinar contrato de concessão do Metrô

O contrato de concessão do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas será assinado nesta terça-feira, 15, pelo governador Jaques Wagner, em companhia da presidente Dilma Rousseff e da Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR) às 11h30 no no Gran Hotel Stella Maris, em Salvador.

Com a assinatura do contrato por meio de Parceria Público-Privada, será concluída a linha 1, que ligará a Estação da Lapa a Pirajá, e a execução da linha 2, ligando o Bonocô (linha 1) até Lauro de Freitas. No contrato, também está incluído o projeto para estender a linha 1 até Cajazeiras/Águas Claras, ampliando o trecho em mais cinco quilômetros. O investimento total da obra é de aproximadamente R$ 4 bilhões, com conclusão prevista em 42 meses.

A concessão tem duração de 30 anos, contando o período de obras. O trecho do metrô que vai da estação Lapa até a estação Retiro entrará em funcionamento em junho de 2014. No mês de janeiro de 2015, será iniciada a operação comercial para o trecho Lapa a Pirajá.

Em agosto, a CCR venceu o leilão do metrô, realizado na BM&F Bovespa. A proposta apresentada pela companhia prevê um valor de R$ 127,6 milhões por ano, como contrapartida do Estado para o sistema metroviário. O que representa um deságio de 5,05% em relação ao teto estabelecido no edital de licitação do empreendimento (R$ 136 milhões).

