Dilma lança na Bahia Plano Safra para o semiárido

A presidente Dilma Rousseff, o governador Jaques Wagner e o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, lançaram nesta quinta-feira, 4, no Centro de Convenções, em Salvador, o Plano Safra , que pela primeira vez é voltado para os agricultores familiares que convivem com a seca.

Prefeitos, autoridades e convidados participaram do lançamento. Segundo o governo brasileiro, o programa visa aumentar a segurança produtiva e melhorar a estrutura dos produtores rurais durante a estiagem, permitindo que o Nordeste conviva com a seca.

O programa dá continuidade ao Plano Safra da Agricultura Familiar, complementa as ações que os governos federal e estadual têm implementado para garantir a segurança hídrica da região. O semiárido brasileiro, onde fica 70% do território baiano.

Para o governador Jaques Wagner, "todos os prefeitos baianos têm compromisso com o povo do semiárido. Que a gente possa fazer na nossa pequena área como os grandes fazem nos grandes territórios".

Já a presidente Dilma acredita que "a seca não pode virar uma catástrofe, ela pode ser perfeitamente controlada. Para isso, é preciso vontade política e ação conjunta, e aqui houve ação conjunta para o semiárido".

O Plano Safra vai garantir também crédito para os agricultores desenvolverem suas plantações e que as máquinas distribuídas hoje vão dar apoio à produção agrícola do semiárido.

Cisternas

Durante o lançamento, foi assinada também ordem de serviço para execução, por meio da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e da Parnaíba (Codevasf), de obras para a implantação de 38.252 cisternas no semiárido da Bahia. O investimento é de R$ 217,25 milhões e vai beneficiar 195 mil pessoas.

Outras 46.594 cisternas de consumo serão implantadas com o termo de compromisso assinado para repasse de recursos do Ministério da Integração Nacional para o governo da Bahia, beneficiando 325 mil pessoas com mais um investimento de R$ 264,63 milhões.

Máquinas

Na solenidade, a presidente Dilma entregou 323 máquinas - 130 retroescavadeiras e 193 motoniveladoras -, todas voltadas para a agricultura e abertura e manutenção de estradas vicinais na Bahia, e fez também a entrega simbólica de 250 ônibus escolares do Programa Caminho da Escola, de um total de 500 que o estado está recebendo.

