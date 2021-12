Dilma entrega imóveis na Bahia ao som de "não vai ter golpe"

Após enfrentar um dia de protestos, a presidente Dilma Rousseff (PT) foi ovacionada pelo público presente nesta sexta-feira, 18, em uma cerimônia de entrega de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida, no bairro de Conceição II, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador).

O público se manifesta em favor de Dilma gritando "não vai ter golpe", "olê, olê, olê, olá, Dilma, Dilma" e "Dilma guerreira do povo brasileiro".

A petista chegou acompanhada do ex-governador da Bahia e atual chefe de gabinete da presidência Jaques Wagner, do governador da Bahia Rui Costa e do prefeito de Feira, José Ronaldo de Carvalho.

O governador Rui Costa fez duras críticas ao processo de impeachment da presidente Dilma e ao juiz Sérgio Moro. "A história do Brasil se repete de forma triste, em que parte da elite e alguns veículos de comunicação, contando com a militância partidária daqueles que deveriam a lei, tentam dar um golpe de estado", afirmou.

Disse, ainda, que a cabeça de parte da elite brasileira "é da época escravocrata". "Sempre foi assim, quando um presidente que olha para os pobres, que faz um programa como Minha Casa Minha Vida, a elite não aceita. Não aceitam o filho da empregada na mesma universidade pública, não se conformam com o pobre no mesmo avião que eles", afirmou Rui.



Havia uma especulação sobre a realização de protestos contra e a favor da presidente, mas a movimentação é tranquila no local do evento, apesar das manifestações de apoio à presidente. Uma longa fila de pessoas se formou para acompanhar a cerimônia.

Dilma costuma participar da entrega de imóveis no Minha Casa Minha Vida na Bahia, que é uma tradicional base de apoio da petista. É comum ela cumprir agenda no estado, principalmente em momentos em que é alvo de protestos contra o governo.

Pró-Dilma

Além do apoio durante a visita ao interior baiano, manifestantes também organizam um ato em defesa do governo em diversas capitais, incluindo Salvador nesta sexta. Na capital baiana, o evento está previsto para acontecer às 15 horas, no Campo Grande.

Programa federal

Em Feira de Santana, Dilma vai entregar 3.052 unidades habitacionais de quatro empreendimentos construídos por meio do Minha Casa Minha Vida. Um quarto empreendimento será inaugurado, em cerimônia simultânea, em Itabuna.



Parte do público vaiou e outra parte aplaudiu o prefeito José Ronaldo quando ele iniciou o discurso. Ele agradeceu à presidente e destacou que muitas famílias serão beneficiadas pelo programa.

Nos quatro, serão mais de 12 mil pessoas beneficiadas pelo programa habitacional, que teve investimento total de R$ 190 milhões. O governador Rui Costa (PT) participará da inauguração.

Com esses imóveis, Feira agora conta com mais de 15.010 unidades habitacionais já entregues pelo governo no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida.

