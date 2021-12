Dilma anuncia reajuste no Bolsa Família e correção do IR

A presidente Dilma Rousseff anunciou neste domingo, 1º, que vai reajustar em 9% o valor dos beneficiários do Bolsa Família e corrigir a tabela do imposto de renda sobre pessoa física em 5%. O anúncio foi feito durante festa do Dia do Trabalho da Central Única dos Trabalhadores (CUT), em São Paulo.

O reajuste do programa social acontece durante discussão do impeachment da presidente no Senado, mas Dilma negou que haja relação entre o anúncio e a possibilidade de impedimento de seu mandato. "Essa proposta não nasceu hoje. Ela estava prevista lá em agosto de 2015 quando enviamos o orçamento para o Congresso". Ela disse ainda que a medida não deve comprometer o cenário fiscal do governo.

Mais detalhes sobre o reajuste serão dados pela ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campêllo ainda neste domingo.

adblock ativo