Um fim de ano marcado pela incerteza e a preocupação diante do cenário no qual vivemos de uma pandemia. Além disso, um Natal, que pode ser considerado incomum, sem muitas aglomerações, porém não deve perder o brilho e servir de lição para uma reflexão diante dos fatos. Para o arcebispo anglicano Alfredo Dorea, durante entrevista nesta quinta-feira, 24, para o 'Isso é Bahia', na rádio A TARDE FM, apesar de todas as dificuldades, a solidariedade humana aumentou em 2020.

Confira entrevista

Dificuldades fizeram solidariedade aumentar em 2020, diz arcebispo anglicano

