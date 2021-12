Dicas da polícia baiana ensinam habilidades de 007

Depois da recomendação, contida no site da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, para que o cidadão leve um "dinheirinho" no bolso, com o objetivo de não irritar os ladrões, em caso de assalto, a divulgação de novas "Dicas de Segurança", no portal da Policia Militar do Estado "orienta" futuras vítimas de sequestro-relâmpago a treinarem abrir porta-malas de carros pela parte de dentro, na hipótese dos bandidos os trancarem lá. Contudo, o cidadão precisa ter a habilidade de um James Bond ou de um MacGyver.

No item "Treine como sair de um porta-malas, caso seja aprisionado" o texto recomenda que "em caso de trava mecânica, treine com um grampo, arame ou canivete o levantamento da trava. Em caso de trava elétrica, identifique o caminho da fiação para poder cortá-la". E insinua que os mais precavidos e cuidadosos "chegam a deixar um aparelho de telefonia celular permanentemente no porta-malas para eventualidade dessa natureza".

E "se um dia você for jogado dentro do porta-malas de um carro", a PM ensina também: "chute os faróis traseiros até que eles saiam do lugar, estique seu braço pelos buracos e comece a gesticular feito doido. O motorista não verá você, mas todo mundo verá. Isto já salvou muitas vidas".

Outra curiosidade do texto é classificar as mulheres de desatenciosas e por essa razão, mas propícias a serem vítimas de assaltantes. "As mulheres têm a tendência de entrar em seus carros depois de fazerem compras, refeições, ou depois do trabalho, e sentarem-se no carro (fazendo anotações em seus talões de cheques, ou escrevendo alguma lista etc.) NÃO FAÇA ISSO! O bandido estará observando você, e essa é a oportunidade perfeita para ele entrar pelo lado do passageiro, colocar uma arma na sua cabeça, e dizer a você aonde ir", diz o trecho.

Procurada pela reportagem de A TARDE, a Polícia Militar relata que está reavaliando o conteúdo das dicas de segurança publicadas no site institucional com o objetivo de disponibilizar recomendações mais atualizadas ao cidadão, que possam contribuir para um comportamento mais adequado nos aspectos preventivos e em situação de vítima de ações delituosas. "Em todo caso, a PM ratifica que prevalece a orientação de nunca reagir", finaliza o órgão em nota.

Ainda nesta manhã, após o contato da reportagem, a PM removeu do seu site as dicas de segurança e no lugar delas, agora aparece uma mensagem: "dicas de segurança em atualização". No entanto, o cache do Google (ferramenta de busca) mantém as postagens originais na internet, mesmo após elas terem sido removidas dos sites de origem. Para ler as dicas removidas, em arquivo PDF, acesse aqui.

