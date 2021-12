Diário Oficial publica registro do teste rápido da zika

O Diário Oficial da União publicou na sua edição dessa segunda-feira, 30, o registro oficial pela Anvisa - Agência Nacional de Vigilência Sanitária do kit de teste rápido da zika, o primeiro do País. O teste foi desenvolvido pela Fundação Baiana de Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico, Fornecimento e Distribuição de Medicamentos (Bahiafarma) em parceria com a empresa sul-coreana Genbody Inc.

Conforme a Secretaria de Saúde do estado, o desenvolvimento do teste rápido para zika vírus teve início no primeiro semestre de 2015, quando começaram a ser detectados casos suspeitos da doença no sul da Bahia e na região de Feira de Santana, centro-norte do Estado. A sesab diz ainda que a realização do teste rápido não apenas confirma o diagnóstico de possíveis pacientes, mas também colabora para o mapeamento de ocorrências da doença, facilitando ações de combate em locais específicos, e auxilia nas pesquisas sobre a doença.

