Diamantes brutos são apreendidos em Feira de Santana

Policiais militares apreenderam duas pedras preciosas que estavam sendo comercializadas ilegalmente em Feira de Santana (a 108 km de Salvador), na manhã desta quarta, 21. As pedras estavam em poder do garimpeiro Carlos Roberto Dias que se apresentou como proprietário da mercadoria e informou que havia trazido o material de um garimpo localizado na cidade de Andaraí, na Chapada Diamantina. A apreensão foi realizada no bairro Jardim Cruzeiro, onde o garimpeiro e mais quatro pessoas estavam negociando a mercadoria.

"Encontramos os dois carros parados em uma via do bairro, então fizemos a abordagem e descobrimos as pedras, que segundo a pessoa que estava de posse informou que estavam sendo comercializadas, mas como não estava com a documentação exigida para o transporte e o comércio das pedras, o encaminhamos para a delegacia", informou o capitão Neves, responsável pela apreensão.

Encaminhados para o Complexo Policial Investigador Bandeira, o acusado foi ouvido e liberado. As pedras foram encaminhadas para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para serem periciadas. O coordenador da 1ª Coorpin, delegado Ricardo Brito, informou que um inquérito foi instaurado e que só após a liberação do laudo da pericia que deverá informar se as pedras são verdadeiras ou não é que saberá se houve crime.

"A pessoa que estava de posse das pedras deverá ser indiciado por falta de documentação ou alvará como prevê a lei especifica, mas isto só acontecerá se for comprovada que as pedras são preciosas", afirmou.

O delegado informou ainda que está sendo investigado se há o comércio ilegal de pedras preciosas na cidade e quem são os fornecedores e compradores deste material. "Esta apreensão abre um leque de informações para que possamos ficar atentos a este tipo de crime. As pedras podem ser comercializadas no garimpo, mas fora é necessário ter a documentação especifica", destacou.

