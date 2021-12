Diálogo sobre sexualidade com os filhos é necessário

"Olha, mãe! São dois papais se beijando". A frase dita de maneira curiosa, mas muito natural pela pequena Sofia ao ver dois personagens de uma novela protagonizando um beijo gay na TV, pegou a mãe e administradora Raquel Freire, 33 anos, de surpresa.

"Respondi apenas que eram, sim, dois papais se beijando e naturalizei a situação, mas confesso que me assustei um pouco. Minha filha tem apenas 3 anos e não é fácil falar sobre esse assunto com crianças", diz Raquel.

E para muitos pais, de fato, não tem sido nada fácil, sobretudo nos dias atuais, em que as manifestações de amor e carinho entre os casais que mantêm relações homoafetivas não se restringem mais aos guetos - leia-se bares, festas e locais voltados ao público LGBT -, mas podem ser vistas em novelas, shoppings, parques e nos aniversários dos colegas de escola.

Discurso

Mesmo que para felicidade de uns e revolta de tantos outros, a verdade é que tem se tornado cada dia mais difícil dar continuidade a uma prática velada, até então muito comum: empurrar o tema para debaixo do tapete ou mesmo trancá-lo a sete chaves no velho armário da incompreensão. Este, que faz parte da residência emocional de alguns casais, em sua maioria, heterossexuais.

Mas qual seria a melhor maneira de falar sobre sexualidade com crianças? Segundo a presidente da Sociedade Brasileira de Psicopedagogia (ABPp), Luciana Barros de Almeida, há duas coisas fundamentais: o discurso deve estar de acordo com a faixa etária e o ideal é que os pais falem sobre o assunto no momento em que a criança comenta a situação.

"A linguagem utilizada é fundamental para o entendimento, assim como responder à expectativa da criança no momento em que surge a dúvida ou o comentário".

Dizer que o filho/a filha não tem idade para saber sobre esse tipo de assunto ou adiar a conversa são atitudes comuns, mas que também devem ser evitadas.

Segundo o psicólogo e pesquisador do Grupo de Pesquisa em Cultura e Sexualidade (CUS), da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Adriano Cysneiros, toda idade é a ideal para saber sobre qualquer assunto, desde que seja utilizado o vocabulário adequado.

"Os pais precisam entender que muita coisa é dita no silêncio, ele também fala. E se a criança não tem a resposta para seus questionamentos ou dúvidas em casa, ela inevitavelmente vai buscar essa orientação fora".

E dependendo de quem oriente a criança, a reação dela a manifestações de carinho entre pessoas do mesmo sexo pode não ser nada boa. Foi o caso de L. A., de 7 anos, que na falta de diálogo em casa foi buscar com o avô, um militar de 80 anos e declaradamente homofóbico, respostas para as suas perguntas.

Não à toa, o garoto passeava com a mãe em um shopping da cidade no final de semana passado quando presenciou a cena de dois garotos trocando carícias na varanda e teve uma reação agressiva.

"Não pode! Não pode, mamãe. Isso é coisa de viadinho. Tira ele dali! Tira ele!", gritava, apontando para os garotos e visivelmente transtornado com a cena.

A história é contada pela própria mãe de L. A., uma mulher cujo olhar revela não apenas vergonha pela atitude do filho, mas também culpa.

"Fiquei com muita vergonha dos olhares das pessoas e acho que falhei como mãe. Ele já havia perguntado algumas vezes porque tem um primo que é homossexual e uma colega da escola que tem duas mães, mas sempre fugi desses assuntos, sempre evitei porque tenho meus preconceitos. Acho errado, aprendi que era errado, entende?", conta.

O relato desta mãe revela que, em boa parte dos casos, são os pais que precisam de orientação e acolhimento para saber como lidar com a questão e não as crianças.

"Não podemos esquecer que se trata de uma situação nova também para essa geração de adultos. Eles são fruto de uma sociedade preconceituosa e também estão tendo que assimilar e aprender a conviver com essas novas manifestações junto com os filhos. Mais do que julgamento, eles precisam de acolhimento", diz a pedagoga Marília Dourado.

Independentemente da opinião dos pais sobre a homossexualidade e da dificuldade para falar sobre o tema, a recomendação é deixar claro para a criança que ela vive em um país diverso e que essas relações são possíveis. Isso quer dizer que, embora nem sempre compreendidas, essas relações precisam ser respeitadas.

