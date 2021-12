'Dia Odebrecht' discute online temas ligados à engenharia e construção civil

Realizado de forma virtual pelo canal do YouTubePoli TV, a Universidade Federal da Bahia (Ufba) promove o evento 'Dia Odebrecht' no próximo dia 9. O evento, uma parceria do Grupo Odebrecht come a Escola Politécnica da Ufba, faz parte das comemorações pelo centenário de Norberto Odebrecht, fundador do Grupo, e acontece justamente na data em que o engenheiro completaria 100 anos.

Com programação das 9 às 12h30, o evento terá palestras de executivos e ex-executivos do Grupo Odebrecht, profissionais de renome da área de engenharia, discutindo temas como inovação, construção civil, sustentabilidade e tecnologia social.

Mais do que uma oportunidade de debater sobre inovações no mercado, o Dia Odebrecht é também uma forma de apresentar aos jovens talentos da universidade o lado social e o legado deixado pelo empresário e líder educador.

“Norberto Odebrecht foi um visionário e um homem que tinha o desejo de contribuir para a construção de uma sociedade mais harmônica, responsável e com igualdade de oportunidades para todos. Por meio da Fundação Odebrecht, instituição que criou em 1965, ele impactou significativamente a vida de centenas de famílias. Hoje, nós seguimos mantendo vivo seu sonho de proporcionar o desenvolvimento sustentável”, explica Fabio Wanderley, superintendente da Fundação Odebrecht que apresentará no evento a tecnologia social construída por Norberto.

"Aos 18 anos, Norberto Odebrecht iniciou sua carreira como estudante de engenharia da Escola Politécnica da UFBA. A universidade despertou nele o desejo por inovação, a descoberta de talentos e a capacidade técnica que foi sua marca a vida toda. Com o Dia Odebrecht, buscamos homenagear a história de Norberto Odebrecht e inspirar jovens estudantes e recém formados na área”, afirma Marcelo Gentil, responsável por Comunicação e Relações Institucionais na Odebrecht S.A. para o Nordeste.

