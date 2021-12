Dia Nacional da Aquicultura: live discute panorama da piscicultura na Bahia e no Brasil

Para celebrar o Dia Nacional da Aquicultura e o dia Mundial da Água, que serão comemorados, respectivamente, nos dias 20 e 22 de março, a Bahia Pesca realiza na segunda-feira, 22, às 18h, uma “live” com o tema “Panorama da piscicultura na Bahia e no Brasil”.

A transmissão será feita por meio do perfil Bahia Pesca TV no YouTube, e contará com a participação do presidente da Bahia Pesca, Marcelo Oliveira, e do presidente da Associação Brasileira de Piscicultura (Peixe BR), Francisco Medeiros.

Serão debatidos o cenário da piscicultura no Brasil em um momento de crise sanitária e econômica, a evolução da atividade na Bahia e as principais oportunidades e ameaças aos piscicultores na atualidade.

