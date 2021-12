Dia Mundial do Doador: Hemoba celebra data com apresentações e live

Junho é o mês de incentivo à doação voluntária de sangue. Por isso, a Fundação Hemoba terá uma programação especial este mês, com lives sobre o ciclo do sangue, doações de grupos de diversos segmentos da sociedade, coleta itinerante, apresentação de quadrilhas juninas e outras atrações no hemocentro, na Vasco da Gama, em Salvador.

Nesta segunda-feira, 14, o multiartista Edd Bala vai estar diretamente da Fundação Hemoba apresentando as atividades em celebração ao Dia Mundial do Doador de Sangue. A partir das 8h30 os estudantes do ensino médio do Colégio Nossa Senhora das Mercês farão uma apresentação de cordéis na sede da Hemoba e às 10h, o cantor e compositor Junior Machado se apresentará na área externa da instituição para comemorar a data.

Durante a manhã também será feita uma live com Ed Bala no instagram da Hemoba (@hemobaoficial) sobre o ciclo do sangue, mostrando cada etapa da doação de sangue e os processos pelos quais passam a bolsa antes de ser transfundida em quem precisa.

Quem pode doar - Para doar sangue, o voluntário deve estar de máscara, em boas condições de saúde, sem sintomas virais, pesar mais de 50 quilos, estar bem alimentado, ter dormido pelo menos 6h, não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12h, não fumar por, pelo menos, duas horas, e ter entre 16 e 69 anos incompletos. Menores de 18 anos precisam estar acompanhados de um responsável legal, e apresentar documento original com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional.

Pessoas que se vacinaram contra a Covid-19 com a vacina da Coronavac, poderão doar sangue após 48 horas. No caso do imunizante da AstraZeneca e da Pfizer, as pessoas podem doar após sete dias da vacinação. Durante a pandemia, a recomendação é de que pessoas com mais de 60 anos permaneçam em casa.

