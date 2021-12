Dia do Enfermeiro recebe homenagem na Assembleia da Bahia

O Dia do Enfermeiro, celebrado neste domingo, 12, foi lembrado em Salvador por meio de uma moção de congratulação apresentada pela deputada estadual Graça Pimenta (PR) na Assembleia Legislativa (AL). A parlamentar, que é membro da categoria e vice-presidente da Comissão de Saúde e Saneamento da Casa, ressaltou importância dos profissionais.

"Nesta data festiva parabenizo todos os colegas profissionais de Enfermagem, especialmente os baianos. Os enfermeiros são pessoas fundamentais para que as ações de saúde sejam concretizadas na vida da sociedade. Eles acolhem os pacientes nos momentos mais difíceis e se empenham ao máximo para promover a saúde e o bem-estar do ser humano", disse a deputada, que solicitou que o documento chegue ao conhecimento dos profissionais de Enfermagem da Bahia através da enfermeira Maria Luisa de Castro Almeida, presidente do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren - BA).

Homenagem - Criado através do decreto nº 2.956 de 10 de agosto 1938, pelo então presidente Getúlio Vargas, o Dia do Enfermeiro é uma data para homenagear a memória da enfermeira Ana Neri (1814-1880), pioneira da Enfermagem no Brasil, e também os profissionais que atuam no exercício desta importante função. No mundo, a data ainda é momento de homenagem à memória de Florence Nightingale, referência mundial da profissão.

Prêmio - De 12 a 20 deste mês acontece a 74ª Semana Brasileira de Enfermagem (SBEn), que irá conceder o prêmio de melhor trabalho de redação sobre o tema "Consciência Profissional e no Cuidado coma Vida". Serão três prêmios, nas categorias estudante de enfermagem, enfermeiro(a) e técnica(o)/auxiliar de enfermagem. As inscrições dos trabalhos poderá ser feita até a próxima quarta-feira, 15, baixando a ficha de inscrição pelo site do Coren-BA.

Para mais informações sobre o prêmio, acesse as diretrizes para submissão dos trabalhos.

