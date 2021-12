Dia do doador de sangue é comemorado com ações de doação na Bahia

Começa nesta segunda-feira, 25, comemorado o Dia Nacional do Doador de Sangue, a campanha “Esquadrão Hemoba - Faço parte do time da Doação”, realizada em parceria pelo Hemoba e o Esporte Clube Bahia. A iniciativa acontece até o próximo sábado, 30, em várias unidades do Hemoba, em Salvador e pelo interior do estado.

A ação vai ter coletas externas, horários diferenciados, homenagens aos doadores, atrações culturais, visita de jogadores, animadoras de torcida e dos mascotes do time.

Segundo informa o secretário da Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas-Boas, Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que 3% a 5% da população de um país deve doar sangue, mas no Brasil, o percentual de doadores é por volta de 1,7%.

“Para mudar esta realidade é muito importante contarmos com parceiros e acreditamos que o Esporte Clube Bahia, com sua grande torcida vai ajudar a fidelizar doadores”, ressalta Fábio.

Quem participar da campanha vai receber uma “carteirinha do doador” estilizada com a temática. Além disso, o Bahia também vai produzir um vídeo, contando a história de Luciano Reis, atleta do futebol de amputados do time. Ele que foi vítima de um acidente automobilístico e salvo por uma doação de sangue. O filme será exibido nas redes sociais do clube e Fundação Hemoba no dia 25 de novembro e dia 27 no jogo contra o Atlético Mineiro, na Arena Fonte Nova.

"Ficamos felizes de poder utilizar as diversas plataformas do clube para contribuir com uma instituição como a Hemoba, que desempenha papel tão relevante na nossa sociedade. São quase 40 anos de tradição e 25 núcleos espalhados pelo Estado", declara o presidente do Esporte Clube Bahia Guilherme Bellintani.

adblock ativo