Dia do Comerciário: estabelecimentos ficarão fechados em Feira de Santana

O comércio de Feira de Santana (distante a 109 km de Salvador) não funcionará no próximo dia 22 em decorrência do Dia do Comerciário.

De acordo com informações do portal Acorda Cidade, o presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Feira de Santana, Antônio Cedraz, afirmou que lojas e supermercados serão fechados em acordo com convenção coletiva.

Em comemoração a data, acontece na sede do sindicato um show que terá a participação das bandas Polishow, Revolusamba e a atração infanto-juvenil William Lima.

Dia das crianças

No Dia das Crianças,12, os estabelecimentos funcionarão nos horários das 9h às 14h. A obrigatoriedade é válida apenas para lojas de artigos infantis. Para os demais estabelecimentos, a abertura é opcional.

