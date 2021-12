'Dia de quem supera dificuldades', disse Rui Costa ao celebrar Dia do Nordestino

Celebrando o Dia do Nordestino, que se comemora nesta quinta-feira, 8, o governador Rui Costa destacou a determinação da população da região. O Dia do Nordestino é comemorado neste dia desde 2009. A data escolhida é o aniversário do poeta, cantor e compositor cearense Patativa do Assaré, nascido em 1902 e falecido em 2002.

“O Dia do Nordestino deveria ser considerado o dia de quem vence desafios, supera dificuldades. Aqui na Bahia, dois terços do território está no semiárido, região de seca. Para quem vive no semiárido, a vida é superar desafios”, disse Rui, em visita ao município de Ipirá para entrega de um sistema de esgotamento sanitário.

Além disso, o governador ressaltou que o governo vem investindo para melhorar a qualidade de vida da população da região do semiárido, com obras, implantação de esgotamento sanitário, levando serviços de alta complexidade de saúde, dentre outros.

