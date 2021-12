Dia da Consciência Negra tem programação variada

A União de Negros pela Igualdade (Unegro) e o Instituto Quilombista realizam a Lavagem da Estátua de Zumbi dos Palmares, na Praça da Sé (Centro), às 15h. Além de cobrar políticas públicas contra a desigualdade racial, a ideia é apoiar as famílias da comunidade Quilombo dos Macacos, no limite entre as cidades de Simões Filho e Salvador. Também às 15h, o Fórum de Endidades Negras inicia, na sede do Ile Ayê (Curuzu), a 12ª Caminhada da Liberdade.

A marcha vai até o Pelourinho e segue com o tema Copa de 2014 e a Negritude Brasileira: Reparação Já. O Centro Municipal de Arte, Cultura e Educação Epifânia Silva, no IAPI, realiza, até quinta-feira, o projeto Educação Não Tem Cor. A programação conta com brincadeiras, exposição de fotos, apresentação de dança afro, vídeos, culinária africana, discussão das leis antirracismo, interpretação de música e palestra sobre anemia falciforme, doença com grande incidência em negros.

Mesmo com aulas suspensas, escolas municipais rendem homenagens ao dia. A Escola Maria Quitéria inicia atividades às 9h30 e a Novo Marotinho tem apresentações a partir das 19h.

Ilha - Escolas de lha de Maré realizam a Caminhada da Consciência Negra, a partir das 9h. Na Escola Municipal de Pau Miúdo, o projeto Identidade e Ancestralidade conta com dança afro, desfile do casal Beleza Negra e discussão da Lei Maria da Penha.

O Movimento de Cultura Popular do Subúrbio promove o cortejo Obás e Oyó: Reis e Rainhas da Terra Fortalecendo a Liberdade, com saída às 8h, em São João do Cabrito (Rua do Gelo), até o Parque São Bartolomeu. A Unijorge realiza, às 14h, uma oficina sobre culinária afro-baiana, com a chef Elíbia Portela, no laboratório de gastronomia.

