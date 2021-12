Dia da Consciência Negra: confira a programação completa

O Dia da Consciência Negra, celebrada nesta quarta-feira, 20, lembra a morte do líder brasileiro quilombola, Zumbi dos Palmares. Em Salvador serão muitas as atividades voltadas para celebrar a data. Os atos visam fortalecer o combate contra o racismo, a intolerância religiosa e a garantia dos direitos das pessoas negras. Haverá Lavagem, marcha, debates, capoeira, roda de samba e até desfile de moda.

Com a temática “Em Defesa da Vida da População Negra: Contra a Política de Morte do Governo Bolsonaro”, a União de Negras e Negros Pela Igualdade (Unegro) realizará hoje, às 8h, nas imediações da Praça da Sé, no Pelourinho, a 11° Lavagem da estátua de Zumbi dos Palmares. Após à glorificação, haverá apresentação com a Banda Didá e ABC do Samba. Além disso, a Banda Tambores de Búzios também anima a mobilização. Na sede do Ylê Aiyê, em frente à Senzala do Barro Preto, acontece às 14h, a 19ª Caminhada da Liberdade.

Ainda hoje, no Campo Grande, populares participam às 15h, da 40ª Marcha da Consciência Negra Zumbi e Dandara. Os envolvidos devem fazer uma caminhada até a Praça Castro Alves. O ato será promovido pela Coordenação Nacional de Entidades Negras (Conen) e pela Coalizão caminhada.

Hoje no Pelourinho, o Projeto Arte, Consciência e Resistência, ampliará as formas de discussões sobre as questões raciais e, abrirá uma roda de samba, com o grupo “Bem Bolado” que recebe grandes nomes do samba baiano, a exemplo de Aloisio Menezes, Thiago Carvalho, Bira Negros de Fé e Gal do Beco. Para encerrar, terá a performance do sambista Toninho Geraes, um dos compositores mais gravados por Zeca Pagodinho. O evento acontece no Largo Quincas Berro D’ Agua, às 18h e para ter acesso, basta colaborar com 1 pacote de 400g de leite em pó.

Mestres de capoeira recebem título de Guardião dos Saberes, através do Centro Universitário Dom Pedro II (Unidom) em união com a Frente parlamentar em Defesa da Capoeira da Câmara Municipal de Salvador (CMS). Além dos títulos, o ato contará com Memórias da Cultura Africana e Afro-Brasileira no Estado da Bahia a seis antigos mestres da velha guarda da capoeira. O evento acontece às 17h, no auditório do Unidom, localizado no Comércio.

Nesta 2° edição da premiação, receberão os títulos, Mestre Brandão; Mestre Bola Sete, discípulo do Mestre Pastinha; Mestre Xaréu, discípulo do Mestre Bimba; Mestre Saci; Mestre Piloto; e Mestre Itapoan, também da turma do Mestre Bimba. E alguns dos agraciados, conviveram com símbolos da capoeira, a exemplo do Mestre Bimba, criador da Capoeira Regional e Mestre Pastinha, fenômeno da Capoeira Angola. Os homenageados são símbolos que fizeram e fazem parte da história da capoeira, no Brasil e no mundo, disseminando cultura e arte.

Levando baianidade, cultura, bem-estar e lazer para as estações de metrô da capital baiana, a CCR Metrô realizará mais uma edição do Vem Pra Cá. Hoje, na Estação Rodoviária de Metrô, os populares contarão com desfile de marcas afro e oficinas de maquiagem em pele negra, das 17h até às 19h. E amanhã, os baianos poderão participar da Oficina Gastronômica de Bolinho de Estudante.

Para encerrar a programação, o Grupo de Percussão Neojiba do Núcleo Pirajá realizará uma apresentação, o evento inicia às 17h, na Estação Acesso Norte e a BiblioMetrô sediará o lançamento do livro Outro Poeta Crônico, do escritor baiano Anderson Shon. Além disso, o programa conta ainda, com debate interativo sobre literatura negra e a relação com a leitura, na participação de Lorena Ribeiro, idealizadora do Clube de Leitura Passos Entre Linhas.

Já na manhã da quinta-feira, 28, acontece no Parque do Abaeté, em Itapuã, o Seminário “Heroínas de Ontem e Hoje - Contra a Intolerância Religiosa no busto de Mãe Gilda”. Na Senzala do Barro Preto, será a Feira de Empreendedorismo Negro do Bloco Ylê Aiyê, a partir das 14h e por fim, no dia 30 de novembro, na Praça do Campo Grande, populares se reunião para a Marcha do Empoderamento Crespo da capital baiana.

Ainda na quinta-feira, 21, acontece o lançamento da Revista Quilombo, às 14h, no Espaço Cultural Alagados, no fim de Linha do Uruguai. O ato conta com apoio da Juventude Negra. Na sexta-feira, 22, inicia às 18h30. a Alvorada dos Ojás, no Terreiro Oxumarê, situado na Federação. Ainda na sexta, na Escola Superior da Defensoria Pública, das 8h às 17h, no bairro do Canela, será promovido o Seminário “Tornar-se Negra: Trajetórias Interseccionais de Luta e Resistência”, idealizado através da Defensoria Pública do Estado (DPE).

No sábado, 23, os populares poderão aproveitar a Noite da Beleza Negra no bairro da Sussuarana. Já no domingo, acontece o Novembro Negro do Vale do Matatú. Entre os dias 27 e 28 de novembro, a Secretaria de Promoção da Igualdade (Sepromi), promoverá a 2ª Semana de Igualdade Racial Mestre Môa do Kantedê e o ato reunirá um conjunto de órgãos e entidades.

*Sob a supervisão da repórter Regina Bochicchio

