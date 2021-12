Dia da Coleta de Alimentos acontece sábado em supermercados

Redes de supermercado vão participar do Dia Nacional da Coleta de Alimentos na Bahia, que acontece no sábado, 7. Voluntários irão abordar clientes do GBarbosa, Mercantil Rodrigues e Bompreço e convidá-los a doar os alimentos não perecíveis.

Nesta décima edição, os itens solicitados são: achocolatado, açúcar, leite em pó, arroz, feijão, óleo, farinhas de milho, trigo e mandioca, enlatados de milho, ervilha, seleta e sardinha, molho de tomate e macarrão. Os doadores receberão brindes não divulgados.

As doações devem ser entregues nas caixas coletoras disponíveis nos locais participantes. O Gbarbosa aceitará as doações nas unidades do Costa Azul, em Salvador, ou no GBarbosa Rodoviária e Mercantil Rodrigues, em Feira de Santana.

Já o Bompreço aceitará os alimentos em dez unidades, nove em Salvador e uma em Camaçari. Na capital, os locais que participarão da ação são: Rio Vermelho, Pituba, Iguatemi, Chame-Chame, Salvador Shopping, Garibaldi, Armação, Largo do Papagaio e Plataforma.

No ano passado, foram recolhidas 155 toneladas de alimentos e a meta para 2015 é de 175 toneladas, que serão distribuídas em parceria com o Mesa Brasil do SESC. A ação é promovida pela Companhia das Obras do Brasil - CDO em todo o país.

