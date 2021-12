Dia "D" para vacinação contra pólio acontece neste sábado

Os postos de saúde de todo estado ficarão abertos neste sábado, 22, para o segundo dia "D" para a vacinação contra poliomielite e sarampo. Crianças menores de cinco anos devem ser levadas aos pontos de vacinação. A campanha teve início em 8 de novembro e já vacinou, na Bahia, mais de 400,1 mil crianças contra a poliomielite, o que representa 41,4% do público alvo. Contra o sarampo, mais de 284,8 mil crianças já receberam a dose, cerca de 33,1% do esperado. A campanha prossegue até o dia 28 de novembro.

De acordo com o Ministério da Saúde (MS), todas as crianças entre seis meses e cinco anos de idade incompletos devem ser vacinadas contra a poliomielite, pois a vacina oral vale tanto para colocar em dia a vacinação atrasada como para reforço de quem está com o calendário em dia. A VIP (Vacina Inativada Poliomielite), utilizada no início de esquema de vacinação, também estará disponível para crianças com o calendário atrasado, ou seja, que não iniciaram o esquema de vacinação com as duas primeiras doses injetáveis, aos dois e quatro meses de idade.

O objetivo é manter a erradicação da doença no Brasil, que não apresenta casos de poliomielite desde 1990, informou o MS.

Já a vacinação contra o sarampo será feita em crianças entre um e cinco anos de idade (incompletos). Cerca de 10 milhões de crianças devem ser vacinadas com a tríplice viral. Foram distribuídas mais de 11,8 milhões de doses da vacina, que além de imunizar contra o sarampo, também garante a proteção contra a rubéola e a caxumba.

Em todo o país, o objetivo é imunizar 12,7 milhões de crianças contra a poliomielite e 10,6 milhões de crianças contra o sarampo.

Alergia

Para as crianças com alergia ao leite de vaca, a vacinação ocorrerá posteriormente contra o sarampo. O Ministério da Saúde já orientou as secretarias estaduais e municipais de saúde que evitem vacinar essas crianças com o produto fornecido pelo laboratório Serum Institutte of India Ltd. A iniciativa é uma medida de precaução, devido à presença do componente lactoalbumina hidrolisada nas doses fornecidas pelo laboratório.

Para garantir a vacinação correta, os pais ou responsáveis que levarem as crianças aos postos de saúde serão questionados sobre uma possível alergia ao leite de vaca. Caso a criança não tenha registro prévio de alergia, ela receberá a dose normalmente.

adblock ativo