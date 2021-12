O “Dia D” da Campanha Nacional de Vacinação contra sarampo acontece neste sábado, 30, em todo Brasil. Em Salvador, o atendimento vai ser das 8h às 17h, com um total de 86 postos de imunização.

A campanha tem como público-alvo adultos entre 20 e 29 anos, que não estejam vacinados ou que estão a vacina incompleta da tríplice viral, que protege do vírus do sarampo, caxumba e rubéola.

“Pessoas com idade entre 20 e 29 anos precisam ter tomado duas doses da vacina ao longo da vida. Quem não tomou, não lembra ou não tem mais a carteirinha de vacinação, precisa procurar os postos. Os indivíduos das demais faixas etárias não vacinadas também poderão participar da estratégia”, esclarece a subcoordenadora de Doenças Imunopreveníveis, Doiane Lemos.

Quem pretende se vacinar deve procurar postos de saúde ou escolas, igrejas, supermercados e shoppings, que vão estar abertos para atender a população.

Lauro de Freitas

Trinta e cinco posto vacinação participam, neste sábado, da campanha contra sarampo. O funcionamento das unidades acontecem das 8h às 16h.

“É importante reforçar que quem já possui duas doses de tríplice viral não precisa se vacinar novamente. Por isso a importância de apresentar o cartão de vacinação”, declarou o superintendente da Atenção Básica da Sesa, Hadson Namour.

A ação conta com quatro unidades volantes: uma no Centro; no bairro da Itinga, uma no Santa Bárbara e outra unidade no Parque São Paulo, e no bairro Caji.

Parque Ecológico em Vilas do Atlântico, Shopping Estrada do Coco, G Barbosa, Maxx Atacado, Assaí, Hiper Bom Preço, Hiper Ideal, Mixx Buraquinho vão ter equipes.

Os interessados também podem se vacinar nas escolas da Vila Praiana, Ana Lúcia Magalhães, Caic, Aquarela, Amaury Montalvão, Capiarara, Senhora Valentina.

