Dezoito pessoas prestam depoimento sobre a tragédia da farmácia em Camaçari

Cerca de dezoito pessoas foram à delegacia de Camaçari, nesta quarta-feira, 30, prestar depoimento sobre o incêndio da farmácia 'Pague Menos' de Camaçari que resultou na trágica morte de 10 pessoas e deixou mais 13 feridas, no dia 23 de novembro.

Entre os ouvidos pela delegada titular, Thaís Siqueira, na 18ª Delegacia Territorial (DT/Camaçari), estão cinco funcionários, dois clientes, o superintendente de Relações Institucionais da drogaria, Geraldo Gadelha, e o coordenador da Defesa Civil da cidade, Maurício Bonfim.

Segundo a delegada, o representante da farmácia afirmou que a empresa se responsabilizou imediatamente por todos os custos com atendimento médico, despesas de sepultamento e translados. Além de afirmar que foi providenciada assistência psicológica e esclarecer que não havia reformas no lugar e sim um reparo. Gadelha também se comprometeu a apresentar toda a documentação necessária de contrato com empresas, alvarás de funcionamento e vigilância sanitária.

"O próximo passo é pegar os depoimentos dos representantes e operários da empresa responsável pelo reparos feitos na farmácia”, contou a delegada.

A titular da delegacia ainda informou que o Departamento de Polícia Técnica (DPT), não concluiu a perícia no local e que laudos ainda estão sendo feitos.

adblock ativo