Dezesseis praias são consideradas impróprias em SSA e Lauro

Quem pretende tomar banho de mar neste feriado de Tiradentes, quinta, 21, deve evitar 16 praias de Salvador e Lauro de Freitas, na Região Metropolitana (RM). O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) considerou esses locais impróprios para banho, já que mais de 20% das amostras coletadas em cinco semanas apresentaram mais de 1.000 coliformes fecais ou 800 Escherichia coli. O Inema avaliou a água de 37 praias de Salvador e Lauro de Freitas.

Confira as praias que devem ser evitadas:

Paripe - em frente à casa Vila Maria

Periperi - na saída de acesso à praia

Penha - em frente à barraca do Valença

Bogari - em frente ao Colégio da PM

Pedra Furada - atrás do Hospital Sagrada Família

Marina Contorno - entre a Marina e o Restaurante do Amado

Farol da Barra - próximo ao Barravento

Rio Vermelho - em frente à Rua Bartolomeu de Gusmão e próximo à escada de acesso à praia

Amaralina - no fundo da Escola Cupertino de Lacerda e em frente à rua do Balneário

Pituba - em frente à escada de acesso à praia e atrás da praça

Armação - em frente ao Hotel Alah Mar

Boca do Rio - em frente ao posto salva-vidas

Corsário - em frente ao posto salva-vidas

Patamares - em frente ao posto salva-vidas

Itapuã - em frente à Sereia de Itapuã

Buraquinho - a 200 metros da foz do Rio Joanes

