Dezesseis praias estão impróprias para banho em SSA e Lauro

Quem gosta de frequentar a praia, deve ficar atento a lista divulgada, nesta sexta-feira, 13, pelo o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), com 16 praias em Salvador e Lauro de Freitas que estão impróprias para o banho.

Os locais que devem ser evitados no subúrbio de Salvador, segundo o Inema, são a orla de Periperi (atrás da estação Férrea), Penha (em frente à Igreja N. S. da Penha), Bogari (em frente ao Colégio João Florêncio Gomes), Pedra Furada (atrás do Hospital Sagrada Família), Marina Contorno (entre a Marina e o restaurante do Amado ).

As demais praias da capital que são citadas são a de Ondina (em frente à Rua Ademar de Barros), Pituba (em frente à Rua Paraíba, próximo ao Ki-Mukeka), Armação (em frente ao Clube Inter. Pass), Boca do Rio (em frente ao Posto Salva Vidas) Corsário (em frente ao Posto Salva Vidas Patamares e em ao Posto Salva Vidas), Placaford (em frente ao Posto Salva Vidas), Itapuã (em frente ao Clube Cassas e em frente à Sereia de Itapoã), Flamengo (em frente à barraca Doce Vida).

Em Lauro Freitas, a praia de Buraquinho (em frente à barraca de Praia Chalé) é a única que tem o nome divulgado na lista.

Para considerar o local impróprio para banho, técnicos do Inema coletam amostras da água durante cinco semanas. Os banhistas são desaconselhados ao banho nas praias quando mais de 20% dessas amostras apresentam o resultado superior a 1.000 coliformes fecais ou a 800 Escherichia coli, ou ainda, quando, na última coleta, o resultado for superior a 2500 coliformes termotolerantes ou 2000 Escherichia coli ou 400 enterococos por 100 mL de água.

Praias Impróprias na Baía de Todos os Santos

O Inema também divulgou uma lista, que chama a atenção para as praias impróprias na Baía de Todos-os-Santos. Os nomes divulgados são as praias de Madre de Deus (em frente à igreja e em frente à Câmara Municipal), Cabuçu (em frente às barracas da Rua do Porto), Berlinque (em frente à Igreja Nossa Senhora da Conceição), Mar Grande (em frente à Praça Principal), Amoreiras (em frente à Pousada Amoreiras, próximo ao Píer) e Gameleria (em frente a Cruz da Gameleira).

