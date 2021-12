Dezesseis pés de maconha são apreendidos no município de Igrapiúna

Dezesseis pés de maconha foram apreendidos nesta quarta-feira, 28, em uma fazenda na localidade de Rio Novo, zona rural do município de Igrapiúna, a 320 quilômetros de Salvador.

De acordo com informações da Polícia Civil, a maconha estava em ponto de colheita e junto com ela, mais uma porção da droga pronta para venda também foi apreendida.

Ainda segundo a polícia, a propriedade pertence a Neiraldo Luz Neto, que possui um mandato de prisão em aberto por homicídio, porém, ele não foi encontrado na fazenda, quando os policiais prenderam Edson dos Santos Nascimento, 23 anos, que é apontado como o responsável por cuidar da plantação de maconha de Neiraldo.

Edson foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma e ficará preso na carceragem da unidade policial à disposição da Justiça.

No local, as equipes da Delegacia Territorial (DT/ Igrapiúna), aprenderam três espingardas calibre 36, 10 cartuchos do mesmo calibre, duas balanças de precisão, duas bombas de irrigação e R$ 390, em dinheiro.

