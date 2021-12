Dezenove veículos irregulares são autuados na BA-524

Dezenove veículos foram flagrados com irregularidades na manhã desta sexta-feira, 23, durante a "Operação Carga Pesada", deflagrada na BA-524, em um trecho do município de Camaçari, cidade da Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Os problemas encontrados foram documentações irregulares do condutor, do veículo e da carga transportada, além do não funcionamento do tacógrafo, dispositivo que tem a função de monitorar o tempo de uso, a distância percorrida e a velocidade.

Até o início da tarde, quando foi finalizada a operação, 132 caminhões, 83 pessoas e quatro ônibus foram abordados.

