Dez são presos em operação de combate à venda ilegal de gás

Uma operação policial prendeu dez pessoas em flagrante, nesta quarta-feira, 31, em Alagoinhas, a 120km de Salvador, pelo comércio ilegal de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o gás de cozinha. Na ação, que cumpriu 36 mandados de busca e apreensão, também foram conduzidas 20 pessoas e apreendidos 170 botijões.

Segundo a delegada Ana Karina Guerra, titular da Delegacia de Crimes Econômicos e Contra a Administração Pública (Dececap/Draco), os presos são donos de estabelecimentos que vendiam o gás irregularmente. Os mandados cumpridos foram expedidos pela Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas.

As pessoas conduzidas, em sua maioria vendedores, foram ouvidas na sede da 2ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Alagoinhas) e liberadas. No mesmo local, estão custodiados os presos, que vão responder por crime contra a ordem econômica. Já os botijões foram encaminhados para um depósito em São Francisco do Conde, onde se encontram agora à disposição da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que deu apoio à operação.

