Dez presos fogem por buraco em delegacia na Bahia

Dez presos fugiram da delegacia de Euclides da Cunha (a 334 km de Salvador) neste domingo, 13. Eles escaparam por um buraco aberto em uma parede da unidade. A fuga aconteceu durante o período de banho de sol quando as celas ficam abertas e a maioria dos internos fica no pátio.

De acordo com o delegado Miguel Vieira, titular da 25ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin) da cidade, policiais perceberam a ação logo após a fuga. "Fizemos diligências, mas ninguém foi localizado", disse ele, nesta segunda-feira, 14.

Os fugitivos respondem por crimes de homicídio, tráfico de drogas, roubo, entre outros delitos. Um dos detentos que escapou é Igor de Menezes Carvalho. De acordo com o promotor de Paripiranga, Gildásio Amorim, ele participou do homicídio do médico José Carlos Bezerra, em maio de 2014.

"Ele foi preso em março de 2015 e, como era muito perigoso, o delegado de Paripiranga resolveu levá-lo para Euclides da Cunha porque tinha mais segurança, mas não adiantou de nada", lamentou o promotor.

A polícia ainda não sabe como os bandidos conseguiram abrir o buraco na parede. Peritos foram acionados para vistoriar a unidade. Com a fuga, a delegacia agora abriga 60 presos.

