Dez pessoas são mortas e uma fica ferida em Camaçari

O município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), vive dias de terror desde a última quinta-feira, 25, quando um homem de identidade ignorada foi morto na rua Maria Meire, no bairro Nova Vitória. De lá pra cá, outras nove pessoas foram assassinadas e um adolescente baleado. Este último resistiu ao atentado e está hospitalizado.

A maioria dos crimes aconteceu no mesmo bairro. Apenas duas ocorrências foram em outras regiões de Camaçari. A última vítima de um crime na Nova Vitória foi o adolescente Y.R.S. de J, de 17 anos. Ele estava na porta de casa na rua dos Canudos, por volta das 17h30 deste domingo, 28, quando foi surpreendido por criminosos. O adolescente foi morto com disparos de arma de fogo.

Quatro horas antes, Elielton da Paixão Gomes, 19 anos, também foi assassinado na porta de casa na rua da Conquista, no mesmo bairro. Ele foi atingido na cabeça e no tórax e não resistiu aos ferimentos.

No sábado, 27, às 17 horas, a vítima foi Anderson de Almeida Santos, 26 anos. De acordo com o site Camaçari Notícias, o mototaxista estava trabalhando na 2ª travessa Maria Meire, em Nova Vitória - a mesma localidade onde aconteceu o primeiro dos 10 homicídios registrados nas últimas 72 horas -, quando foi baleado. Ele foi atingido na cabeça e morreu.

Anderson era amigo de Jackson de Jesus dos Santos, 20 anos, que foi encontrado morto também no sábado no bairro Jardim Limoeiro. Apesar de Jackson ter sido assassinado em outro bairro, ele foi capturado por criminosos na noite de sexta, 26, quando estava com outros jovens em uma casa na rua Maria Meire, em Nova Vitória.

Na ocasião, as adolescentes R.C.C, 16 anos, E.L.R, 17, e V.N.C, 17 anos, foram mortas dentro do imóvel. Já I.A.M.P, 16 anos, que era o morador da casa, foi baleado e levado para o HGCA, onde está internado.

Outras regiões

Além dos homicídios em Nova Vitória, a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom) também registrou outros dois crimes em outras regiões de Camaçari. Josilandia de Jesus Santos, 22, foi morta neste domingo, 28, com disparos de arma de fogo no rosto e nas costas na rua Santa Bernadete.

Ela chegou a ser levada para o Hospital Geral de Camaçari (HGCA), mas já chegou sem sinais vitais.

Ainda no domingo, um morador de rua, de identidade ignorada, foi esfaqueado na Praça Monte Negro. Ele morreu no local.

