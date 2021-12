Dez pessoas são baleadas durante ataque a bar em Itabuna

Dez pessoas foram baleadas em um bar após um ataque criminoso na cidade de Itabuna (a 439 quilômetros de Salvador). As vítimas foram socorridas para o hospital do município por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com o blog Verdinho Itabuna, momentos antes do ataque, dois homens entraram no estabelecimento — que fica na avenida Manoel Chaves, em frente à Vila Olímpica — ameaçando algumas pessoas. Em seguida, eles foram embora em um carro. Cerca de 10 minutos depois, os suspeitos retornaram armados ao comércio.

Um deles entrou e começou a atirar. O comparsa ficou do lado de fora disparando para dentro do bar. Segundo o blog, havia entre 30 a 50 pessoas no local. Após o crime, a dupla fugiu.

Os feridos foram levados pelo Samu para Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães. O estado de saúde deles não foi informado. As vítimas foram identificadas como Andrea Alves Pereira, 43 anos, Joador Jesus do Nascimento, 33 anos, Ascletiade Sá dos Santos, 40 anos. Também foram atingidos Agnaldo Felice Silva Aguiar, 22 anos, José Carlos Fernandes dos Santos, 35 anos, Manoel Fernandes dos Santos, 57 anos, além de Marcos Santiago dos Reis, 38 anos, Jackson Marques Santos, 32 anos, e Maria de Fátima Alves dos Santos. A décima pessoa ferida ainda não foi identificada.

Conforme o noticiário local, a polícia já tem imagens de uma câmera de segurança que registrou o momento do crime. O caso é investigado pela delegacia do município.

