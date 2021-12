Dez pessoas morrem nas estradas baianas

Durante o final de semana, foram registrados dez mortes e 96 acidentes nas estradas baianas, segundo dados das polícias rodoviárias estadual e federal. No sábado, 6, uma única colisão resultou na morte de seis pessoas da mesma família.

Os números levam em conta as ocorrências entre sexta-feira e neste domingo, 7. O elevado índice de acidentes se deve ao aumento do fluxo de viajantes, motivado pelas eleições. Estima-se que mais de 50 mil pessoas tenham deixado Salvador para votar.

Nova Fátima - Uma colisão frontal entre dois veículos de passeio resultou na morte de seis pessoas, sendo quatro crianças, todos da mesma família, que ocupavam o veículo Gol, placa JNQ-1292. O acidente aconteceu no início da noite de sábado, no km-355 da BR-324, no município de Nova Fátima (a 229 km de Salvador).

Três pessoas saíram feridas. Dentre elas, o condutor do outro veículo envolvido na colisão, o Vectra NYS-3833, Gleidson Carvalho Lima, e mais dois ocupantes do Gol. Um deles é o garoto Rubens Jânio de Araújo Bispo, 7 anos, que continua internado no Hospital Estadual da Criança (HEC), localizado em Feira de Santana, onde foi submetido a intervenção cirúrgica no maxilar.

Já Camila Caroline Oliveira de Araújo, 27 anos, foi medicada no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), também em Feira de Santana, e liberada na manhã deste domingo. Ela é irmã do motorista do Gol e mãe de Philipe Raykd de Araújo Bispo, 10, e João Gabriel Bispo Araújo, 3, ambos mortos no acidente.

O veículo Gol estava com oito ocupantes, sendo 5 crianças, colidiu de frente com o Vectra, que capotou, segundo Sérgio Vasconcelos, delegado titular do município. "Não sabemos ainda as causas do acidente, mas tivemos informação de que os veículos estavam em alta velocidade".

Relatos de populares dão conta de que o motorista do Vectra teria causado o acidente após ter feito ultrapassagem irregular.

Causa - O Gol era dirigido por Rodrigo Oliveira de Araújo, 25 anos, que morreu após dar entrada no HGCA. Além dele, morreram sua esposa Wilma Oliveira Brito, 23 anos, que estava grávida de seis meses, os filhos David Brito Araújo, 2, e Luiz Henrique Brito Araújo, 3 anos, e os dois sobrinhos Philipe e João Gabriel.

Familiares informaram que Rodrigo e família retornavam da cidade de Itatiaia para Riachão do Jacuípe, onde residiam. "Soubemos que o veículo que causou o acidente pertence a uma deputada estadual. Espero que a justiça seja feita, pois perdemos seis pessoas da nossa família", desabafou José Carlos Andrade, parente das vítimas.

Ele não acredita que Rodrigo estivesse dirigindo em alta velocidade, uma vez que, além de estar com crianças, o carro estava com o reboque. "Ele não gostava de velocidade, mas vamos esperar a perícia", disse.

Os mortos foram encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira de Santana, onde passaram por necropsia e foram liberados para sepultamento, ocorrido na tarde de ontem no cemitério municipal de Riachão do Jacuípe.

