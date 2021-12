Dez pessoas ficam feridas após ônibus tombar na BA-093

Dez pessoas ficaram feridas após um ônibus tombar no km 41 da BA-093, na altura de Pojuca (Região Metropolitana de Salvador), por volta das 8h30 desta segunda-feira, 14. Unidades de resgate e um guincho da Concessionária Bahia Norte foram para o local.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), as vítimas tiveram ferimentos leves. No momento do acidente, 30 pessoas estavam no ônibus.

Dois feridos foram encaminhados para o Hospital Geral de Camaçari e outros quartos para o Hospital de Mata de São João, apenas por precaução, segundo a concessionária. Os demais foram atendidos no local do acidente e liberados.

A Bahia Norte não informou as possíveis causas do acidente, porém o trecho da rodovia onde ocorreu o acidente estava molhado por conta da chuva, além de ter óleo que foi derramado por outro veículo.

"O ônibus derrapou, foi óleo. Eu estava devagar, todo mundo sabe. Não estava nem a 60km/h" disse o motorista do ônibus que ficou ferido no braço. A declaração foi dada instantes após o acidente, como pode ser visto no vídeo. O nome do motorista não foi relevado.

Por volta das 10h, o veículo foi retirado da pista e o trânsito liberado.







Acidente "agora" envolvendo um ônibus de passageiro da empresa Cidade Sol, na BA 093, Pojuca/Mata de São João. Posted by Informações policiais de Pojuca on Segunda, 14 de setembro de 2015

adblock ativo