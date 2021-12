Dez pessoas ficam feridas após acidente em Praia do Forte

Uma colisão entre dois veículos deixou dez feridos na manhã deste domingo, 7, na BA-099, em Praia do Forte, localizada no município de Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e uma ambulância da Concessionária Litoral Norte (CLN), que administra a rodovia, prestaram os primeiros socorros.

Um helicóptero do Grupamento Aéreo (Graer) da Polícia Militar da Bahia foi utilizado no resgaste das vítimas, que foram levadas para os hospitais do Subúrbio e de Camaçari.

Equipes do Graer auxiliaram no atendimento às vítimas (Foto: SSP-BA | Divulgação)

Ainda de acordo com a SSP-BA, uma mulher de 56 anos foi socorrida em estado grave. Ela teria sofrido uma fratura na região da bacia. Os nomes das vítimas não foram divulgados. As causas do acidente ainda não desconhecidas.

"Chegamos rápido e conseguimos prestar os primeiros socorros às vítimas. Felizmente todos foram levados conscientes", declarou o comandante do Graer, tenente-coronel Renato Lima, por meio de nota da SSP-BA.

Carro ficou destruído com o impacto da colisão (Foto: SSP-BA | Divulgação)

