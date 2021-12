Dez municípios baianos recebem SAC Móvel até o fim de setembro

Três carretas do Serviço de Atendimento ao Cidadão Móvel (SAC Móvel) vão estar presentes em 10 municípios na Bahia até o fim do mês de setembro.

Serviços como emissão de carteira de identidade (primeira e demais vias), CPF e certidão negativa de antecedentes criminais, além do atendimento para a Ouvidoria Geral do Estado (OGE) e Centro de Atendimento Previdenciário (Ceprev) serão oferecidos para a população.

No fim de semana, os municípios de Biritinga, Tapiramutá e Ubaíra sediarão os serviços. Em Biritinga, o atendimento será no domingo, 22, e na segunda-feira, 23; em Tapiramutá, será no sábado, 21, e no domingo, 22. Já em Ubaíra, o SAC estará disponível na sexta, 20, e sábado, 21.

As carretas do SAC Móvel estarão ainda em Lage, nos dias 23 e 24; Mairi, 24 e 25; Itapicuru, 25 e 26; São Miguel das Matas, 26 e 27; Serra Preta, 27 e 28; Antas, 28 e 29; e Varzedo, 29 e 30.

O atendimento ao público ocorre das 8h às 18h, mediante apresentação de senhas, que serão distribuídas diariamente. Ao todo, serão 250 senhas diárias.

Segundo informações do SAC, as carteiras de identidade serão entregues em um prazo entre 15 e 30 dias, devido a alterações no sistema.

