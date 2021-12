Dez localidades do Litoral Norte ficarão sem água nesta quinta-feira

Dez localidades do Litoral Norte terão o fornecimento de água interrompido nesta quinta-feira, 13, a partir das 5h da manhã, para manutenção preventiva na Estação de Tratamento de Água (ETA) de Barra de Pojuca, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (Embasa), as áreas afetadas são Barra do Pojuca, Itacimirim, Tiririca, Praia do Forte, Imbassaí, Açuzinho, Açu da Torre, Malhadas, Barro Branco e Marbelo.

A previsão da Embasa é que o serviço seja concluído por volta do meio-dia, quando o fornecimento de água será retomado de forma gradativa, mas com regularização em até 24h após a sua conclusão.

