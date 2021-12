Dez fazendas são desocupadas no sudoeste da Bahia; um homem foi preso

Dez fazendas ocupadas na região sudoeste da Bahia foram liberadas após ação conjunta das polícias Militar e Civil. A desocupação ocorreu na tarde desta segunda-feira, 2, mas só divulgada nesta terça, 3, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Segundo o órgão, 10 homens foram encontrados em uma das propriedades identificada pelo nome Tabajara, que pertence à família do ex-ministro Geddel Vieira Lima. Eles informaram à polícia que integravam uma organização chamada Movimento Livre da Terra (MLT).

Policiais apreenderam no local duas espingardas, duas motos e um carro com restrições administrativas. Na ação, um homem, ainda não identificado, foi preso após assumir ser o dono das armas.

Além da Tabajara, ainda há uma outra fazenda pertencente à família do peemedebista, que continua ocupada. A polícia negocia a desocupação das duas propriedades.

Participam da operação equipes da 8ª Companhia Independente da Polícia Militar (Itapetinga), Rondas Especiais (Rondesp) Sudoeste e Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Sudoeste e da 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Itapetinga).

“Criamos um grupo integrado para acompanhar e agir com relação a essas ocupações. Já determinei que aprofundem as investigações para sabermos se existe um grupo coordenando estas ações ou se foram coisas distintas”, explicou o secretário da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa. Acrescentou que as unidades locais da PM e PC receberam reforço.

