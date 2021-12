Dez detentos fogem de presídio em Vitória da Conquista

Um caminhão que recolhe entulho serviu de fuga para dez detentos do Presídio Regional Nilton Gonçalves, por volta das 15h da tarde desta sexta-feira, 7, na cidade de Vitória da Conquista (distante 509km de Salvador).



Após a colisão do veículo com o muro que fica localizado na parte dos fundos da unidade prisional, os bandidos conseguiram sair da cadeia, sendo que sete foram imediatamente recapturados pela polícia. Os outros fugitivos estão sendo procurados no Anel Rodoviário, nas imediações da BR-116.





O motorista do caminhão, que não teve o nome divulgado, foi detido quando tentava fugir. Ele disse em depoimento à polícia, que estava a serviço quando um grupo de bandidos o rendeu e o chantageou, dizendo que sua família havia sido sequestrada, forçando-o a destruir o muro.



Os três fugitivos entraram em um veículo Corolla preto, pertencente a um empresário de Conquista, roubado na semana passada. Os criminosos abandonaram o veículo, no bairro Patagônia, localizado próximo ao presídio, e fugiram a pé. Eles se espalharam pelos bairros vizinhos ao Comveima, onde fica o presídio.



Esta foi a segunda fuga ousada na mesma unidade e pelo mesmo local em pouco mais de quatro meses. Em 2 de dezembro de 2009, 27 presos fugiram por um buraco aberto com dinamite nos fundos da unidade. Até então, apenas três foram recapturados.



Projetado para abrigar 187 detentos, o “Nilton Gonçalves” comporta 279 presos, conforme dados da Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado da Bahia (SJCDH/BA). A situação mais crítica é exatamente no módulo da fuga.



De acordo com o Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado da Bahia (Sinspeb), no módulo I deveriam ser abrigados 58 internos, mas geralmente são custodiados, em média, 120. “Desde agosto de 2008 nós prevíamos essa situação, inclusive por meio de representação ao Ministério Público Estadual”, assinalou o diretor sindical, Edfran Silva Costa.



