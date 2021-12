Dez crianças são achadas em situação de abandono em Camaçari

Dez crianças de uma mesma família foram encontradas em situação de vulnerabilidade em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Os irmãos foram achados sozinhos em uma casa em condições precárias de segurança e higiene na última sexta-feira, 14.

A coordenadora do Conselho Tutelar da cidade, Maria Domingas Magalhães, disse nesta quinta, 20, que os irmãos, que têm entre 1 e 15 anos, foram levados para um abrigo e o caso foi encaminhado para Justiça como abandono de incapaz.

"Eles saíram e foram para Arembepe, deixando as crianças sozinhas com a irmã de 15 anos. Recebemos a denúncia e, quando chegamos, ela tinha saído. No final da tarde, ela apareceu dizendo que tinha ido na casa do avó procurar comida para os irmãos", contou Maria Domingas.

De acordo com ela, quando os conselheiros tutelares chegaram na casa da família, as crianças tinham acendido fogo usando carvão para fazer arroz para comer.

"Foi uma situação de negligência e maus tratos. Uma tristeza ver as crianças naquela situação. A casa só tinha sujeira e várias irregularidades. Não tinha condições de deixar as crianças em situação desumana dessa", relatou.

Segundo a conselheira, a adolescente de 15 anos conseguiu falar com a mãe e avisar da situação. Com isso, os pais estiveram no Conselho Tutelar ainda na sexta, mas as crianças não foram devolvidas para elas.

Os pais ficaram apenas com um bebê de 20 dias que eles tinham levado para Arembepe. Eles alegaram que tinham ido para a localidade para ver uma casa que tinham emprestado para a família morar.

Parentes das crianças estiveram no Conselho Tutelar e disseram que a situação de abandono é recorrente. Os pais, no entanto, disseram que querem cuidar dos filhos.

O pai está desempregado, mas alega que faz serviços para manter a família. Já a mãe recebe benefício do Bolsa Família.

O Conselho Tutelar aguarda a decisão da Justiça para saber o destino das crianças. A mãe ainda tem mais três filhos de outro casamento, que moram com familiares.

Conselheira disse que crianças tinham apenas arroz para comer (Foto: Divulgação | Conselho Tutelar)

Crianças viviam em um ambiente sujo (Foto: Divulgação | Conselho Tutelar)

Condições da casa onde as crianças moravam eram precárias (Foto: Divulgação | Conselho Tutelar)

adblock ativo