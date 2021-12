Dez corpos já foram encontrados no Lago de Sobradinho após naufrágio

Mais três corpos foram resgatados na tarde desta segunda-feira, 13, no Lago de Sobradinho, próximo do povoado de Alto do Galvão, região de Pilão Arcado (780 km de Salvador), vítimas do naufrágio ocorrido no último domingo com um barco que transportava 18 pessoas. Sete pessoas sobreviveram ao acidente.



Após a localização dos corpos de Tarcílio Ferreira Lacerda, 6; Jackson Ferreira Falcão, 11; e Matias, 5, a polícia mantém as buscas por Jucicarla Ferreira Lacerda, de 10 anos, que continua desaparecida, de acordo com o delegado titular da Delegacia de Pilão Arcado, Arnóbio Dionísio Soares. Outros sete corpos haviam sido localizados pela manhã.

No acidente, 11 crianças morreram e uma sobreviveu. Segundo Soares, o barco, com capacidade de conduzir três pessoas - ou até seis no caso de não carregar objetos pesados - levava 18 pessoas de Pilão Arcado para o povoado de Malhada de Pedra distante 30km da sede.

O piloto do barco, Ailton Lopes de Andrade, de 35 anos, deve se apresentar na delegacia ainda hoje, segundo informações do delegado. A depender dos depoimentos, o piloto pode ser indiciado por homicício doloso ou culposo. "Tudo indica que seja doloso, pois com a experiência que ele tem de pescador, assumiu os riscos de produzir o resultado", disse Soares.



O titular da Delegacia de Pilão declarou que o irmão do piloto, Raimundo Lopes de Andrade, que estava ajudando no transporte, também será ouvido sobre o caso, assim como o dono do barco, que deve comparecer à delegacia na próxima sexta-feira, 17.



Mortes - Além da adolescente de 16 anos, Lindinês Ferreira Lacerda, morreram as crianças Íris Vitória Ferreira Lacerda, com 1 ano e 8 meses; Ézio Carlos Teixeira Lacerda, 1 ano e 11 meses; Pablo Ferreira Lacerda, 6 anos; Marcos Vinícius Ferreira Lacerda, 3; Raí Ferreira Lacerda, 6; Cauã Ferreira Lacerda, 5. Todas as vítimas eram de uma mesma família.



Uma das sobreviventes do acidente, Levenita Franscica de Souza, de 55 anos, perdeu 10 netos e um bisneto, todos com idade entre de 1 ano e meio e 15 anos.



Os corpos que já foram resgatados serão periciados pelo Departamento de Polícia Técnica de Juazeiro. A expectativa é que os médicos legistas da região trabalhem durante a madrugada para fazer o levantamento cadáverico, já que os corpos serão levados para Juazeiro, distante 280 km de Pilão Arcado. Os corpos devem ser liberados para o sepultamento na manhã desta terça-feira, 14.



Buscas - Uma equipe de nove guarda-vidas do Corpo de Bombeiros da cidade de Juazeiro foi enviada, na tarde desta segunda-feira, ao povoado de Alto do Galvão, região de Pilão Arcado, para ajudar nas buscas.



Segundo informações do capitão Tarcisio Ribeiro, do Corpo de Bombeiros, os homens estavam equipados com material de mergulho, para facilitar o trabalho. Pescadores da região também ajudaram a resgatar os cadáveres das vítimas do naufrágio.

Dificuldade - O trabalho de buscas foi dificultado, na noite de ontem, porque a ajuda mais próxima viria das unidades do Corpo de Bombeiros das cidades de Juazeiro e Petrolina (PE), que ficam a uma distância de 280 km do local do acidente. Por este motivo, os moradores e a Polícia Civil trabalharam em conjunto nos primeiros instantes do acidente.



O pessoal do Departamento de Polícia Técnica de Juazeiro foi para o local do acidente no intuito de ajudar nas buscas com lanchas e barcos de pescadores e com apoio de autoridades locais.



Segundo funcionários da Agência Fluvial de Juazeiro, ligada à Capitania dos Portos do São Francisco, um inquérito deverá ser instaurado para apurar as causas do acidente. O aumento da força dos ventos nesta época do ano pode ter causado o naufrágio.



O Lago de Sobradinho possui 400 km de extensão e 4.214 km² de área. Em alguns trechos, a largura chega a 25 km. Foi construído na década de 1970, com o represamento das águas do São Francisco.

