Dez bananas de dinamite são apreendidas com dupla em Juazeiro

Dez bananas de dinamite, 10 espoletas e um rolo de cordão detonante foram apreendidos, na manhã desta segunda-feira, 28, em um coletivo intermunicipal, na estação rodoviária de Juazeiro, Norte do estado. Lucas Leite de Barros, 20 anos, e um adolescente de 16 anos saíram da cidade de Santo Sé com destino a Feira de Santana e, de acordo com o comandante da 75ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), major Roberto Sampaio, os policiais chegaram à dupla através de uma denúncia anônima.

Juntamente com o material apreendido, eles foram encaminhados para a sede da 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Juazeiro) e, conforme esclareceu a delegada Lígia Nunes de Sá, responsável pela unidade, Lucas foi autuado em flagrante, por porte de explosivos e corrupção de menores, e será encaminhado para audiência de custódia. “Já o adolescente segue para ser ouvido pelo Ministério Público”, acrescentou.

