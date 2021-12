Dez baianos ganham R$ 100 mil em sorteio da Nota Premiada

Seis moradores de Salvador e quatro dos municípios de Lauro de Freitas, Morro do Chapéu, Nova Viçosa e Feira de Santana foram contemplados nesta quarta-feira, 27, com R$ 100 mil da campanha Nota Premiada. Na capital, os ganhadores moram nos bairros de São Cristóvão, Boca do Rio, Cabula, Candeal, Alto da Terezinha e Imbuí.

Os vencedores foram Catiane Alves dos Santos da Silva, Aldy Lima de Almeida Sobrinho, Jair Teles Pereira, Paulo Roberto Ferreira de Abreu, Ivanildo Sousa Ferreira, José Umberto Gama, Rosana Santana Moinhos, Luciano Conceição Pereira, Ana Cristina Sento Sé Moura Costa de Mattos e Alan de Souza Queiroz. A lista com o nome dos sorteados pode ser conferida no site da campanha.

O próximo sorteio está previsto para acontecer no dia 20 de março, com o sorteio do prêmio de R$ 1 milhão. Concorrem os bilhetes gerados nas compras realizadas entre junho de 2018 e fevereiro de 2019. O prazo para participar termina nesta quinta-feira, 28.

adblock ativo