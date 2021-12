Devotos celebram fé no Senhor dos Aflitos

A Romaria do Senhor dos Aflitos no povoado de Cantinho, município de Barreiras, 858 km de Salvador, reuniu nesta segunda-feira, 2, ao longo do dia, um número estimado de 25 mil pessoas para as manifestações de fé que ocorrem há cerca de 300 anos no lugarejo.

A igrejinha local, que desde 2016 foi elevada à categoria de santuário, e o cruzeiro erguido em frente foram os pontos mais visitados pelos devotos. Grande parte deles chegou na localidade depois de fazer o percurso de 18 km a pé durante a madrugada. Antes da caminhada, eles se reúnem na frente da catedral de São João Batista.

Tradição

“Este ano participei para agradecer uma graça alcançada depois de sofrer um acidente”, afirmou a comerciária Dolores Gonzaga, 30 anos, que fez a caminhada pela 20ª vez. “Comecei a frequentar esta festa ainda criança, com os meus pais. Hoje eu dou continuidade a esta tradição familiar”, acrescentou.

Já o professor Carlos Eduardo Bento, 34, participou dos festejos pela primeira vez. “Cheguei em Barreiras há poucos meses. Assim que eu soube da existência desta programação no dia dois de julho eu decidi participar também”, disse, acrescentando que apenas agradeceu pela vida de familiares e amigos.

Nesta segunda, como nos anos anteriores, diversas missas foram rezadas em diferentes horários, começando com a missa dos Romeiros, às 4h30. O ponto alto foi a celebração solene presidida pelo bispo Dom Josafá Menezes da Silva, às 16h30, seguida de procissão pelas ruas do povoado e do encerramento com Despedida dos Romeiros às 18h.

Uma das novidades de 2018 foi a inauguração do Centro de Espiritualidade, um espaço para hospedar religiosos que participam das romarias e eventos de evangelização, bem como abrigar os peregrinos depois da caminhada.

Construído com doações dos fiéis, o local é a primeira etapa do projeto Novo Cantinho do Senhor dos Aflitos, que prevê ainda a construção de uma igreja maior, preservando a existente, dentre outros espaços que consolidem o plano de transformar o lugar em ponto de peregrinação permanente.

A coordenação do projeto é do reitor do santuário Senhor dos Aflitos, padre Verneson Francisco de Souza. Ele atribui o crescimento anual de peregrinos às melhorias já implantadas e à organização gradual da festa nos últimos anos.

Proibição

O reitor lembrou que nesta edição, pelo segundo ano consecutivo, vigorou também a proibição da comercialização de bebidas alcoólicas no espaço da festa. “Nem todos os barraqueiros gostaram desta lei municipal, mas nós aprovamos, porque antigamente dava muito problema por causa de pessoas embriagadas”, enfatizou a devota Marinês Gonçalves.

