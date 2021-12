Devido às fortes chuvas, Salvador registra mais de 1.500 ocorrências em dois dias

Um total de 1.572 ocorrências foram registradas pela Defesa Civil de Salvador (Codesal), entre terça-feira, 26, e as 17h50 desta quarta-feira, 27, na capital baiana. De acordo com informações do órgão, foram 16 alagamentos de área e 650 alagamentos de imóveis.

Além disso, foram registradas também 109 ameaças de desabamento, nove ameaças de desabamento de muro, 95 ameaças de deslizamento, 11 árvores ameaçando cair, cinco árvores caida, duas avaliações de área, 306 avaliações de imóveis alagados, nove desabamentos de imóvel, 23 desabamentos de muro, 27 desabamentos parciais, 289 deslizamentos de terra, um destelhamento, seis infiltrações, 11 orientações técnicas, duas pistas rompidas e um poste ameaçando cair.

A Codesal informa que, em caso de emergência, o telefone 199 deve ser acionado.

adblock ativo