Detran suspende envio de Carta de Licenciamento

Este ano os proprietários de veículos não vão receber em suas casas a Carta de Licenciamento como aconteceu nos anos anteriores. Isso porque, o serviço foi suspenso pelo Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA). Agora só é possível verificar o detalhamento de débitos relacionados a licenciamento, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), seguro obrigatório (DPVAT) e multas por meio do site do órgão. Para isso, é necessário informar o número do Renavam ou Chassi do automóvel.



Com a mudança, é necessário ficar atento ao calendário de pagamento do IPVA, que começou a ser pago em março para os carros com placa final "1" e "2" e seguem até setembro. O cronograma completo está disponível no site da Secretaria da Fazenda (Sefaz).

A suspensão do envio da Carta de Licencimanento representa uma economia de 20% nos serviços de postagem do Detran. Ao contrário da carta, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) continua sendo entregue pelos Correios. O documento será enviado para o endereço cadastrado no Detran no prazo de até o décimo dia útil para Salvador e 12º dia útil para o interior.

