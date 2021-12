Detran realiza mutirão para entregar habilitações C, D e E

Cerca de 8 mil carteiras de habilitação nas categorias C, D e E (ônibus, caminhões e carretas), que estavam bloqueadas por conta da exigência do exame toxicológico, também conhecido como "teste do cabelo", são entregues durante um mutirão nesta terça-feira, 3, no Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA).



Os documentos não podiam ser entregues por determinação do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), que exigia a realização do exame. Mas o Detran conseguiu suspender na Justiça a obrigatoriedade do teste. O órgão argumentou a dificuldade em realizar o exame e o alto custo para os motoristas.

Para retirar a carteira de habilitação, o motorista deve se dirigir à Central de Atendimento do Detran, na Avenida ACM, em Salvador, aos postos do departamento nos SACs, na capital e no interior do estado, e às unidades descentralizadas em vários municípios (Ciretrans e Retrans).

