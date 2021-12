Detran realiza leilões de veículos e sucatas com lances a partir de R$ 50

A Comissão de Leilão do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) irá realizar um conjunto de leilões em agosto, disponibilizando para o público veículos e sucatas. Os automóveis que serão ofertados foram removidos das ruas devido a irregularidades, e não foram retirados pelos proprietários no prazo estipulado.

A rodada de leilões ocorrerá em três eventos: no dia 12, no Hotel Pena Branca, em Santo Antônio de Jesus; no dia 13, no Hotel Caju de Ouro, em Feira de Santana; e, por último, no dia 14, no Real Bahia Classic Hotel, em Salvador. Serão comercializados 1.026 lotes, com lances presenciais e via internet.

Com ofertas abaixo do valor de mercado, o menor lance para aquisição dos veículos é de R$ 50. As condições e orientações sobre o leilão estão disponíveis no site do Detran.

